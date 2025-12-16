Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
Galerie | Neue Ausstellung – Römische Geschichte trifft Augsburger Fußball

Von Presse Augsburg

Die Ausstellung „Römer am Elfmeterpunkt“ wurde am 15. Dezember präsentiert und ist ab dem 17. Dezember im Römerlager im Zeughaus zu sehen. Sie zeigt erstmals archäologische Funde aus dem Umfeld der heutigen WWK ARENA, die beim Stadionbau und bei aktuellen Grabungen entdeckt wurden. Die Ausstellung schlägt eine Brücke zwischen der römischen Vergangenheit Augsburgs und dem modernen Fußballstandort des FC Augsburg.

Thematisiert werden unter anderem eine römische Siedlung auf dem heutigen Stadiongelände sowie neue Erkenntnisse zur antiken Wasserversorgung. Ergänzt werden die historischen Exponate durch Bezüge zum FCA, dessen römische Identität sich unter anderem im Wappen und in speziellen Trikots widerspiegelt. Die Sonderausstellung läuft bis Ende 2026.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech hat sich bereits einmal umgesehen

Neueste Artikel