Presse Augsburg-Geschenktipp | Diamonds - Die Besten Ehrlich Brothers-Illusionen Aus 10 Jahren Tour

Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.

Am 13.06.2026 wird es noch größer! Die EHRLICH BROTHERS kommen mit einer gigantischen Spezial-Show NO LIMITS nach Frankfurt in den Deutsche Bank Park. Die Magier gehen zum dritten Mal in ein Fußballstadion und kündigen für 2026 Weltpremieren von neuen, spektakulären Großillusionen an.

In DIAMONDS verbiegen die EHRLICH BROTHERS Bahnschienen mit bloßen Händen, sie

lassen einen 10 Tonnen schweren Monstertruck erscheinen, sie fliegen und verwandeln

sich dabei in Schmetterlinge. Auf diese und viele weitere EHRLICH-BROTHERS-Highlights

dürfen die Zuschauer sich freuen. Auch eine der Illusionen, die David Copperfield einst

von den Zauberbrüdern erwerben wollte, ist dabei: Zum großen Finale lassen die

Weltrekord- Magier es in der gesamten Arena schneien.

Andreas und Chris Ehrlich haben ihre Diamanten aus zehn Tour-Jahren geschliffen und

präsentieren ihre Illusionen in neuen Arrangements. Es wird zudem einige

Überraschungen geben! Für die einen ist es ein lang ersehntes Wiedersehen, für die

anderen, vor allem für die jüngeren Zuschauer, sind diese Top-Illusionen eine Premiere.

EHRLICH BROTHERS

DIAMONDS – DIE BESTEN ILLUSIONEN AUS 10 JAHREN TOUR

München OLYMPIAHALLE

27 . Februar 2026

Einlass: 18.30

Beginn: 20.00

28. Februar 2026

Einlass: 12.30/17.30

Beginn: 14.00/19.00

01. März 2026

Einlass: 09.30/15.00

Beginn: 11.00/16.30

Karten sind in verschiedenen Kategorien zum Preis von 34,45 Euro – 150,05 Euro (Inklusive Vorverkaufsgebühr) erhältlich.

