Geldwäscheverdacht: Polizei findet sechsstellige Bargeldsumme bei Simbach-Kontrolle

In Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, entdeckte die Polizei in der Nacht von Freitag, dem 20. Februar 2026, auf Samstag eine größere Menge Bargeld bei einer Fahrzeugkontrolle. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt derzeit wegen des Verdachts auf Geldwäsche.

Polizeikontrolle führt zu mysteriösem Bargeldfund

Gegen 23.40 Uhr stoppten Beamte der Polizeiinspektion Simbach am Inn einen VW mit österreichischer Zulassung bei der Einreise nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Insassen, einer 37-jährigen Rumänin und einem 40-jährigen Rumänen, sowie des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten mehrere Bündel Bargeld. Die Herkunft und der Zweck des niedrigen sechsstelligen Betrags konnten von den Insassen nicht plausibel erklärt werden, weshalb das Geld beschlagnahmt wurde.

Ermittlungen wegen Verdacht auf Geldwäsche

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen. Diese sind derzeit noch im Gange. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Insassen wieder freigelassen.