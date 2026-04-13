Georgier in Hof mit gestohlenem E-Bike und gefälschten Papieren erwischt

Am Freitag, dem 10. April, führten Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb eine Kontrolle am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Hof durch. Im Mittelpunkt stand ein 36-jähriger Georgier, der ein hochwertiges E-Bike mit sich führte und behauptete, es unverschlossen in Straubing gefunden zu haben. Eine Überprüfung der Rahmennummer entlarvte diese Aussage jedoch als unwahr, denn das Fahrrad war einen Tag zuvor in Straubing als gestohlen gemeldet worden.

Fahndung am Hauptbahnhof Hof

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen wurden zudem typische Einbruchswerkzeuge, darunter eine Säge, gefunden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann die Bahn zum Transport des gestohlenen E-Bikes nutzte. Dabei war er im Besitz eines Deutschlandtickets, das auf eine andere Person ausgestellt war, sowie einer vollständig gefälschten rumänischen Identitätskarte.

Straftaten und Konsequenzen

Mit dem manipulierten Ausweis war der Mann bereits über Tschechien eingereist, was nun zu mehreren Ermittlungsverfahren führt. Die Vorwürfe gegen ihn umfassen Betrug, besonders schweren Diebstahl, das Verschaffen falscher amtlicher Ausweise und unerlaubte Einreise. Seine echte Duldung zur Aufenthaltserlaubnis in Deutschland wurde sichergestellt und an die zuständige Ausländerbehörde übergeben.

Nach Abschluss der Beweissicherung wird das E-Bike seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.