Gesuchte Frau am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen: Haft wegen gefährlicher Körperverletzung
Bundespolizei München
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Gesuchte Frau am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen: Haft wegen gefährlicher Körperverletzung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 15. April, haben Beamte der Bundespolizei am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs eine Frau festgenommen, die von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wurde. Die 26-jährige Polin war aufgrund einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht.

Gerichtsurteil führte zu Haftbefehl

Die Möglichkeit, ihre Haft durch die Zahlung der verhängten Geldstrafe abzuwenden, konnte die Frau nicht wahrnehmen, da ihr die dafür erforderliche Summe fehlte. Daher wurde sie von den Beamten der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg gebracht.

Großflächige Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Nürnberg

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg, mit rund 250 Mitarbeitern die flächenmäßig größte in Bayern, ist verantwortlich für die Sicherheit auf mehr als 1.820 Bahnkilometern inklusive 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr Bereich erstreckt sich von Forchheim im Nordosten bis Neu-Ulm im Südwesten und umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg – Ingolstadt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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