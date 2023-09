Gewinnspiel | Relax & Wanderhotel Poppengut – Urlaub für Naturliebhaber und Genießer

Abschalten. Durchatmen. Genießen. So könnte das Motto im Relax- und Wanderhotel Poppengut lauten. Mitten im malerischen Stodertal gelegen, streckt sich einem hier das Tote Gebirge schon bei der Anreise stolz entgegen. Die Wasservielfalt des Tals zeigt sich mit dem Schiederweiher und der Steyr an vielen Ecken von ihrer schönsten Seite. Und der Genuss – ob körperlicher, seelischer oder kulinarischer Natur – kommt an erster Stelle.

Es ist das Herzensprojekt von Familie Kniewasser. Ein Eldorado für alle, die die Natur auskosten und sich selbst mal wieder etwas richtig Gutes tun wollen. Im Poppengut hat man sich dem guten Leben verschrieben. Dem puren Genuss. Chefin Andrea steht dafür höchstpersönlich in der Küche und zaubert mit ihrem Team jeden Nachmittag ein köstliches Buffet und jeden Abend ein fantastisches Menü auf die Tische ihrer Gäste. Ihre Damen an der Rezeption sind um jedes Anliegen bemüht und die Wellness-Crew sorgt mit herrlichen Massagen und Anwendungen dafür, dass Verspannungen vom Alltag draußen bleiben und die Entspannung sofort einsetzt. Dazwischen – je nach Temperaturen – noch ein paar Züge durch den von Bergen umringten Pool oder einen lockernden Saunagang und der Urlaubstag ist perfekt.

Die stille Idylle des Stodertals

Ein weiteres Fachgebiet des Hauses: der Naturgenuss. Das Poppengut ist stolzes Wanderhotel-Mitglied. Mehrmals wöchentlich begleitet von einer professionellen Wanderführerin spazieren Gäste in die für seine Vielfalt bekannte Stodertaler Bergwelt hinaus. Von der Flanierrunde über die Almwanderung bis hin zur Gipfeleroberung ist da für jeden die passende Tour dabei. Und auch wer lieber aufs Bike steigt, statt die Wanderschuhe zu schnüren, wird in dieser Region fündig. Die Ausstattung – gerne auch elektrisch betrieben – kann direkt im Hotel geliehen werden. Genauso auch Wanderrucksack und -stöcke. Zum Abschluss oder zwischendurch sei nur eins ans Herz gelegt: Ein paar erfrischende Tritte durch die nahe gelegene Kneipp-Anlage. Verspricht wahre Wunder für müde Beine. Damit’s morgen gleich munter weitergehen kann…

Wir verlosen einen Kurzurlaub im wunderschönen Relax & Wanderhotel Poppengut

(*2 Nächte/ 2 Personen inkl. Verpflegung)

So können Sie gewinnen:

3. Vielleicht einer der glücklichen Gewinner sein!

