Problemlose Jungfernfahrt eines Wasserstoffzuges zwischen Füssen und Buchloe

Die Bayerische Regiobahn BRB konnte eine problemlose Testfahrt eines Wasserstoffzuges zwischen Füssen und Buchloe durchführen.

BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann äußerte seine Zufriedenheit über den ersten Einsatz des Wasserstoffzuges zwischen Füssen und Buchloe.

Er sagte: „Wir konnten den Zug von Siemens Mobility nun live auf freier Strecke erleben und freuen uns sehr auf den Tag, an dem er im kommenden Jahr seinen Fahrgastbetrieb in unseren Netzen südlich von Augsburg aufnehmen wird.“ Gemeinsam mit zahlreichen geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft wurde der Zug zum ersten Mal auf die Strecke geschickt und wird für zweieinhalb Jahre zwischen Augsburg und Füssen sowie zwischen Augsburg und Peißenberg zu Testzwecken unterwegs sein. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, aber Schuchmann betonte das Vertrauen, das sowohl Politik als auch die Bayerische Eisenbahngesellschaft und Siemens Mobility in die BRB setzen. Auf der Webseite der BRB, www.brb.de, sind unter dem Stichwort „Wasserstoffzug“ alle bisher öffentlich bekannten Informationen wie Betankung, Strecke oder Eigenschaften des grünen Wasserstoffs zu finden. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.