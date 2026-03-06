Graffiti-Sprayer in Dachau gefasst: Zeuge führt Polizei zu 21-jährigen Tätern aus München
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Graffiti-Sprayer in Dachau gefasst: Zeuge führt Polizei zu 21-jährigen Tätern aus München

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend konnten in Dachau zwei flüchtende Graffiti-Sprayer festgenommen werden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte kurz vor 22 Uhr an einer Hausfassade in der Brunngartenstraße frische Sprühereien.

Verfolgung und Festnahme

Der Zeuge verfolgte die beiden jungen Männer auf seinem Fahrrad, als sie sich vom Tatort entfernten. Die Polizeibeamten stellten die 21-jährigen Münchner am Bahnhof Dachau, nachdem sie vom Zeugen informiert worden waren.

Sachschaden und Ermittlungen

An mehreren Hauswänden und Steinmauern wurden Graffitis festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund der gesprühten politischen Symbole hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die weiteren Ermittlungen übernommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

