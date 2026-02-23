Großbrand in Höchstadt: Kripo ermittelt nach Taubenschlag-Feuer mit großem Schaden

Am frühen Montagmorgen des 23. Februar 2026 kam es in Höchstadt an der Aisch zu einem folgenschweren Brand. Ein Taubenschlag im Erlenweg fiel den Flammen zum Opfer, die gesamte Konstruktion brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Feuerwehr im Einsatz

Um 04:45 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle Nürnberg ein, die schnell die Freiwilligen Feuerwehren aus Höchstadt an der Aisch und Etzelskirchen zum Einsatzort entsandte. Trotz zügigem und gezieltem Eingreifen gelang es den Feuerwehrleuten leider nicht, die Zuchttauben zu retten.

Hoher Sachschaden und Verluste

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der materielle Schaden ist erheblich: Der Sachschaden am Taubenschlag wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt, während der Verlust der Zuchttauben auf einen hohen fünfstelligen Betrag veranschlagt wird.