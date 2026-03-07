Großbrand in Traunreut: Sachschaden in sechsstelliger Höhe, Kripo ermittelt Ursachen

Ein verheerendes Feuer in Traunreut verursachte am Abend des 6. März 2026 erheblichen Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes, der in einer Doppelhaushälfte in der Johann-Hinrich-Wichern-Straße ausbrach, werden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Feuer breitet sich auf Dachstuhl aus

Am Freitag gegen 21.20 Uhr wurden zahlreiche umliegende Feuerwehren zum Brand in der Doppelhaushälfte gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf den Dachstuhl der benachbarten Doppelhaushälfte übergegriffen hatte. Nach rund zwei Stunden gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bewohner und Helfer unverletzt

Glücklicherweise wurde keiner der vier Bewohner verletzt. Drei der Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen, während eine 77-jährige Bewohnerin durch zwei zufällig anwesende Ersthelfer gerettet wurde. Diese couragierten Helfer brachten die Frau in Sicherheit, während das Feuer in der angrenzenden Haushälfte weiterhin loderte.

Umfangreiche Löscharbeiten

Die Löscharbeiten zogen sich bis tief in die Nacht. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Traunreut, Stein an der Traun, Pierling, Traunwalchen, Matzing, Palling, Trostberg und der Kreisbrandinspektion waren mehrere Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, Krankentransportwägen sowie ein THW-Fachberater im Einsatz. Die Polizei untersucht weiterhin die bislang unklare Brandursache.