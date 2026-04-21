Hauptbeschuldigter eines internationalen Schleuserrings in Weiden eingetroffen – Festnahme nach intensiver Fahndungsermittlung
Bundespolizei München
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Hauptbeschuldigter eines internationalen Schleuserrings in Weiden eingetroffen – Festnahme nach intensiver Fahndungsermittlung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Weiden i.d.Opf. – Nach jahrelangen internationalen Ermittlungen ist ein maßgeblicher Erfolg im Kampf gegen die Schleuserkriminalität erzielt worden: Ein international gesuchter Hauptbeschuldigter wurde am Montag, dem 20. April, nach Deutschland überstellt. Die Staatsanwaltschaft Weiden leitete das Verfahren.

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Festnahme im Libanon

Das Amtsgericht Weiden hatte bereits am 14. September 2021 Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Ihm wird vorgeworfen, in 45 Fällen auf bandenmäßige Weise Ausländer eingeschleust zu haben, wodurch er diese in lebensgefährliche Situationen brachte. Insgesamt soll er an der Einschleusung von 829 Personen beteiligt gewesen sein, von denen 580 im Verfahren identifiziert werden konnten.

Die internationalen Ermittlungen führten zur Lokalisierung des Beschuldigten im Libanon. Dank der Zusammenarbeit verschiedener nationaler und internationaler Behörden wurde der Mann im August 2025 festgenommen. Die Überstellung nach Deutschland wurde vom libanesischen Staatspräsidenten Joseph Khalil Aoun genehmigt.

Überstellung nach Deutschland als Zeichen der Rechtsstaatlichkeit

Am 20. April begleiteten Zielfahnder der Bundespolizei den Beschuldigten über den Flughafen Frankfurt am Main bis nach Weiden i. d. Opf. Dort übernahmen Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus den Mann und führten ihn am nächsten Tag dem Haftrichter vor, der seine Inhaftierung anordnete.

Internationale Zusammenarbeit als Schlüssel im Kampf gegen Schleuser

Ein umfangreicher internationaler Ermittlungskomplex lag dem Verfahren zugrunde: Deutsche und rumänische Behörden deckten gemeinsam mit weiteren europäischen Partnern ein breit aufgestelltes Schleusernetzwerk auf. Dieses war für den Transport von Migranten über gefährliche Routen aus dem Nahen Osten nach Westeuropa verantwortlich.

Staatsanwalt Matthias Bauer betonte die Wirksamkeit der internationalen Kooperation: „Der Fall hat eindrucksvoll gezeigt, dass organisierte Schleuserkriminalität nur durch konsequente internationale Zusammenarbeit wirksam bekämpft werden kann. Die erfolgte Überstellung stellt einen bedeutenden Erfolg der beteiligten Behörden dar und ist ein klares Signal der Rechtsstaatlichkeit.“ Die enge Zusammenarbeit zwischen den deutschen Behörden und ihren internationalen Partnern bleibt auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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