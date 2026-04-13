Heßdorf: Zwei vorsätzliche Brände innerhalb von drei Tagen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Heßdorf: Zwei vorsätzliche Brände innerhalb von drei Tagen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

HEßDORF. In den letzten drei Tagen kam es in Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, zu zwei Bränden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe durch Zeugenhinweise.

Palettenbrand beschädigt Restaurant

In der Nacht auf Samstag, den 11. April 2026, wurden gegen 03:45 Uhr mehrere Paletten im Simon-Rabl-Weg in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte auch die Glasabtrennung eines nahegelegenen Restaurants sowie eine angrenzende Hecke.

Pkw-Brand im Schleifweg

Am frühen Montagmorgen, den 13. April 2026, geriet gegen 02:15 Uhr ein Pkw im Schleifweg in Brand und brannte vollständig aus.

Die Polizei geht in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und prüft mögliche Zusammenhänge zwischen den Vorfällen. Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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