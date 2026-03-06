Hubig sieht Politiker-Beleidigungs-Paragrafen kritisch
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Hubig sieht Politiker-Beleidigungs-Paragrafen kritisch

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) äußert sich skeptisch zum Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch, der Beleidigungen gegen Politiker unter höhere Strafen als andere Beleidigungen stellt.

Stefanie Hubig am 05.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

Die Ausweitung des Paragrafen im Jahr 2021 sei eine „direkte Reaktion“ auf den Mord an Walter Lübcke gewesen, sagte Hubig dem Nachrichtenportal T-Online. „Aber natürlich müssen wir uns fortwährend fragen, ob wir damit das Richtige erreichen, oder ob es einer Korrektur bedarf.“

Die Verurteilungen auf der Grundlage von Paragraf 188 hätten „insgesamt deutlich zugenommen“, so Hubig weiter. Im Jahr 2024 seien es „gut 300 Fälle“ gewesen. Ob Spitzen- oder Kommunalpolitiker betroffen seien, werde dabei nicht erfasst. „Öffentlich diskutiert werden vor allem Fälle, die in der Regel grenzwertig erscheinen, manche lassen sich von der Ferne kaum nachvollziehen“, sagte Hubig. Auch hier gelte allerdings: „Der Rechtsstaat funktioniert und gewährleistet, dass solche Entscheidungen korrigiert werden können.“

Hubig selbst macht nach eigener Aussage keinen Gebrauch von dem Paragrafen. „Seit ich Bundesjustizministerin bin, habe ich noch nie jemanden angezeigt“, sagte sie. In ihrer Zeit als Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, in die auch die Corona-Pandemie fiel, habe sie „ein einziges Mal“ Anzeige erstattet. „Sie können sich vorstellen, dass ich da einiges abbekommen habe“, so Hubig.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Oberbürgermeisterwahl: Stichwahl in Augsburg zwischen Weber und Freund

0
 Bei der Oberbürgermeisterwahl in Augsburg kommt es offiziell zu...
Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Größerer Polizeieinsatz in Bruckmühl: Vermisster Senior und Partnerin weiterhin verschwunden

0
Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 07.03.2026

0
Heute im Polizeibericht: Rehling – Verkehrsunfallflucht | Biberbach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss | Rain -Ein Bier zu viel | Fischach - Sachbeschädigung an geparktem PkwFischach - Sachbeschädigung an geparktem Pkw | Diedorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neueste Artikel