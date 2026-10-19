Innenministertreffen wegen Ausschreitungen kurzfristig abgesagt

Das eigentlich für Dienstag und Mittwoch geplante “Elmau Strategy Summit” ist wegen der Ausschreitungen in Frankreich und Italien abgesagt worden. “Aufgrund der aktuellen Ereignisse in unseren Partnerländern muss das trilaterale Treffen der Innenminister in Elmau kurzfristig verschoben werden”, teilte das deutsche Innenministerium am Montag mit. Ein Nachholtermin werde noch benannt.

Eigentlich wollte sich der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) aus Schloss Elmau in Bayern mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Italien, Laurent Nunez und Matteo Piantedosi treffen, um über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität, den Umgang mit hybriden Bedrohungen und Maßnahmen gegen Radikalisierung in den Gesellschaften zu sprechen.

In Frankreich und Italien gibt derzeit wiederholt teils gewalttätige Ausschreitungen, die auf Proteste gegen hohe Preise, geringe Gehälter und eine schlechte Ausstattung des Bildungswesens zurückgehen.