Politik & Wirtschaft

Innenministertreffen wegen Ausschreitungen kurzfristig abgesagt

Innenministertreffen wegen Ausschreitungen kurzfristig abgesagt
Polizeihubschrauber nahe Schloss Elmau (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Das eigentlich für Dienstag und Mittwoch geplante “Elmau Strategy Summit” ist wegen der Ausschreitungen in Frankreich und Italien abgesagt worden. “Aufgrund der aktuellen Ereignisse in unseren Partnerländern muss das trilaterale Treffen der Innenminister in Elmau kurzfristig verschoben werden”, teilte das deutsche Innenministerium am Montag mit. Ein Nachholtermin werde noch benannt.

Eigentlich wollte sich der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) aus Schloss Elmau in Bayern mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Italien, Laurent Nunez und Matteo Piantedosi treffen, um über den Kampf gegen die organisierte Kriminalität, den Umgang mit hybriden Bedrohungen und Maßnahmen gegen Radikalisierung in den Gesellschaften zu sprechen.

In Frankreich und Italien gibt derzeit wiederholt teils gewalttätige Ausschreitungen, die auf Proteste gegen hohe Preise, geringe Gehälter und eine schlechte Ausstattung des Bildungswesens zurückgehen.

CDU-Politiker warnt vor neuer Dimension der Cyberbedrohung
Krach: Bundeswehr bleibt an Berliner Schulen präsent
GKV-Chef Blatt warnt vor Zwangsfusion von Krankenkassen
Özdemir will gemeinsame Kandidatin für Bundespräsidentenwahl
Steuereinnahmen legen im September nur leicht zu
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns