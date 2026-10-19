Charité: Sparpaket erzeugt "massiv mehr Bürokratie"

Der Chef der Charité wirft der Bundesregierung vor, die Verwaltungskosten in den Krankenhäusern zu erhöhen.

“Das Sparpaket ändert die Regeln, nach denen unsere Leistungen bezahlt werden”, sagte Heyo Kroemer der “Süddeutschen Zeitung”. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen prüfe künftig noch wesentlich intensiver, ob die erbrachten Leistungen exakt den Vorschriften entsprächen, so Kroemer. “Das erzeugt massiv mehr Bürokratie, weil wir in noch mehr Fällen nachweisen müssen, dass wir uns an alle Regularien halten.”

Mit dem Sparpaket im Gesundheitssystem möchte die Bundesregierung die Krankenkassenbeiträge stabil halten. Die Kürzungen treffen auch die Krankenhäuser. Der Charité, Deutschlands größter Universitätsklinik, könnten im kommenden Jahr 80 Millionen Euro an Einnahmen wegbrechen. “Das ist bisher eine Prognose, wir wissen es noch nicht genau”, sagte Kroemer. Er setzt auf künstliche Intelligenz und neue IT-Systeme, um Kosten zu sparen und effizienter zu werden.

Wenn die Charité als Folge des Sparpakets Ausgaben kürzen müsste, könnte sie befristete Verträge von Ärzten auslaufen lassen. “Das träfe die Kollegen und unsere Leistungsfähigkeit”, sagte Kroemer. “Das wollen wir auf keinen Fall, wir brauchen die jungen Ärztinnen und Ärzte.” Das Sparpaket sei “unbedingt notwendig”, so Kroemer. Allerdings folge es nicht einer strukturellen Überlegung, sondern spare in allen Krankenhäusern gleich – “unabhängig davon, wie wichtig sie für die Versorgung sind”.