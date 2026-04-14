Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bauarbeiten am Memminger Flughafen gefunden

MEMMINGERBERG. Am Nachmittag des 14. April 2026 wurden bei Bauarbeiten auf dem Flughafengelände des Memminger Flughafens gefährliche Kampfmittel entdeckt. Polizei und eine Spezialfirma zur Kampfmittelbeseitigung arbeiten eng mit dem Flughafenbetreiber zusammen.

Gefundene Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg

Nach einer ersten Einschätzung von Spezialisten handelt es sich bei den gefundenen Objekten um Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese sollen nach Einstellung des regulären Flugbetriebs fachgerecht entschärft werden. Der Fundort wird derzeit von Einsatzkräften abgesperrt und gesichert.

Sicherheit für Reisende gewährleistet

Aktuell besteht nach Einschätzung der Behörden keine Gefahr für die Bevölkerung oder Reisende. Der Flughafen bleibt uneingeschränkt erreichbar und betriebsbereit.

Alle Personen vor Ort werden gebeten, den Anweisungen des Flughafenpersonals und der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um die Sicherheit zu gewährleisten.