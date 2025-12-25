Newsletter
Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend ein Christind in der KJF Klinik Josefinum das Licht der Welt. Die glücklichen Eltern möchten den Namen ihrer kleinen Tochter noch nicht verraten. Foto: KJF Augsburg / Myra Twyman
KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um 19.38 Uhr in der KJF Klinik Josefinum ein ganz besonderes „Christkind“ das Licht der Welt. Theresa und Mathias aus Augsburg wurden am 24. Dezember 2025 überraschend zwei Wochen vor dem errechneten Termin Eltern einer kleinen Tochter – und sprechen von „einem unerwarteten, sehr besonderen Weihnachten“.

Das Mädchen kam mit einem Geburtsgewicht von 2.980 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern zur Welt. Mutter und Kind sind wohlauf. Auch der stolze Vater und der große Bruder freuen sich über den neuen Familienzuwachs. Den Namen ihrer Tochter möchten die Eltern noch nicht veröffentlichen.

Die Geburt des Heiligabend-Babys reiht sich in eine lange Tradition besonderer Momente im Josefinum ein. Die KJF Klinik gilt als eine der erfahrensten Geburtskliniken in Bayern. Mit 3.470 Geburten im Jahr 2024 war sie erneut die geburtenstärkste Klinik im Freistaat. Als Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe (Level 1) bietet das Josefinum umfassende Expertise in der Pränatal-, Früh- und Neugeborenenmedizin und betreut werdende Eltern sowie Kinder auf höchstem medizinischem Niveau.

Für Theresa und Mathias bleibt dieser Heiligabend dennoch vor allem eines: ein emotionales Familienfest, das sie wohl nie vergessen werden — mit ihrem ganz eigenen Christkind im Arm.

