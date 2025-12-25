Newsletter
Donnerstag, Dezember 25, 2025
5.7 C
London
type here...
Subscribe
Wissenschaftler am AMU der Universität Augsburg haben die vermutlich kleinste Weihnachtskrippe der Welt geschaffen: mit einem Ionenstrahl in eine hauchdünne Goldschicht gebrannt. © Universität Augsburg
CampusAugsburg StadtNewsletter
2 Min.Lesezeit

Die wohl kleinste Weihnachtskrippe der Welt kommt aus Augsburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Mit einem außergewöhnlichen Projekt verabschiedet sich das Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung (AMU) der Universität Augsburg aus seinem 25-jährigen Jubiläumsjahr. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine vermutlich weltweite Miniatur-Bestmarke gesetzt – und dabei Wissenschaft, Kreativität und Weihnachtsfreude verbunden.

Aus reiner Experimentierfreude entstand am AMU eine Weihnachtskrippe im Mikrometermaßstab. Das nur fünf Mikrometer hohe und breite Kunstwerk – also fünf Millionstel Meter – wurde mithilfe eines fokussierten Ionenstrahls in eine hauchdünne Goldschicht auf einem winzigen Diamanten „gesputtert“. Möglich machte dies die hochpräzise FIB-Technik (Focused Ion Beam Sputtering), mit der selbst feinste Strukturen erzeugt werden können. Auf der Miniaturfläche fanden Josef, Maria, das Jesuskind, der Stall und sogar der Stern von Bethlehem Platz. Offiziell vermessen ist der Rekord zwar nicht, Chancen hätte er dennoch.

Wissenstransfer mit Praxisbezug

Seit seiner Gründung im Jahr 2000 verfolgt das AMU das Ziel, naturwissenschaftlich-technisches Know-how für Industrie und Gesellschaft nutzbar zu machen. Neben Grundlagenforschung bietet das Zentrum vielfältige Analysemethoden an und arbeitet eng mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen.

„Wir blicken stolz auf eine 25 Jahre junge Erfolgsgeschichte zurück,“ sagt Dr. Timo Körner, Leiter des AMU-Bereichs Auftragsanalytik. „Was mit ein paar Auftragsanalysen und Kleinprojekten begann, ist heute zur einer interdisziplinären Plattform gewachsen. Abwechslungsreiche Themen, wie KI, Wasserstofftechnologien oder eine Zusammenarbeit mit der Medizin, werden in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Freuen wir uns darauf, an spannenden Vorhaben zu partizipieren und vor allem der Industrie unsere Hightech-Methoden und Expertisen weiter zugänglich zu machen.“

MINT-Bildung als zweite starke Säule

Ein weiterer Schwerpunkt des AMU ist die MINT-Bildung. Hier koordiniert das Zentrum unter anderem das Netzwerk MINT-Region A³ und begleitet Bildungsangebote von der frühen Förderung bis zur Promotion.

„Wir sind bayernweit bekannt für unsere fundierte MINT-Bildungsarbeit, die vor 12 Jahren mit der Gründung des ersten deutschen Faserverbundschülerlabors Fahrt aufgenommen hat“, erklärt Dr. Marietta Menner, Leiterin des AMU-Bereichs MINT_Bildung. „Heute werden in unserem DLR_School_Lab jährlich über 4.000 Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft, Technik und damit einhergehende Luft- und Raumfahrtforschung begeistert. Wir engagieren uns für den MINT-Forschungstransfer und freuen uns aktuelle Themen, wie quantenkritische Materialien und KI so aufzubereiten, dass die Gesellschaft daran partizipieren kann. Jüngst haben wir für diese erfolgreiche Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft den Augusta Wirtschaftspreis verliehen bekommen. Wir freuen uns auf die Zukunftsthemen und haben viele Ideen im Gepäck, diese für unsere Zielgruppen spannend aufzubereiten.“
 
 
 
 
 
 

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Polizeipräsidium Niederbayern

Großbrand in Breitenberg: Sachschaden in Millionenhöhe, aber keine Verletzten

0
Ein schwerer Brand an Heiligabend zerstörte große Teile eines...
Vermischtes

Schauspieler Uwe Kockisch gestorben

0
Der Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Wie seine Managerin...

Neueste Artikel