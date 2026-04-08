Klingbeil lädt Wirtschaft und Gewerkschaften zu Krisengipfel
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Klingbeil lädt Wirtschaft und Gewerkschaften zu Krisengipfel

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) lädt die Spitzen der deutschen Wirtschaft und der Gewerkschaften wegen der Energiepreiskrise zu einem Gipfeltreffen ein.

Lars Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie der „Spiegel“ berichtet sollen Vertreter von Gewerkschaftern und Wirtschaftsverbänden am Freitag zu einem „Sozialpartnergespräch zu den wirtschafts- und finanzpolitischen Auswirkungen des Iran-Kriegs“ ins Finanzministerium kommen. Neben den Vorsitzenden und Stellvertretern wichtiger Gewerkschaften wie IG Metall und IGBCE erhielten auch die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände BDI und BDA Einladungen.

Das Treffen ist eine Reaktion auf die immer stärker steigenden Energiepreise. Bei dem Austausch im Finanzministerium soll es um die Frage gehen, wie Bürger sowie die Wirtschaft von den hohen Spritpreisen entlastet werden können. Aber auch das von der Koalition derzeit erarbeitete Reformpaket dürfte Thema sein.

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