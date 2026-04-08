Bäckerei-Azubis in Augsburg haben mehr Geld im Portemonnaie

Bäckerei-Azubis haben mehr in der Tasche: Wer in den Bäckereien in Augsburg eine Ausbildung macht, hat jetzt deutlich mehr im Portemonnaie. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen. Die Ausbildungsvergütung werde ab März um 50 Euro pro Monat erhöht. Das gelte für angehende Bäcker genauso wie für die Azubis im Verkauf am Bäckereitresen. „Wer seine Ausbildung anfängt, geht mit 1.070 Euro im Monat nach Hause. Im zweiten Ausbildungsjahr sind es 1.140 Euro. Und im dritten bekommt der Bäckerei-Nachwuchs sogar 1.280 Euro“, sagt Laura Schimmel von der NGG Schwaben.

Für die Gewerkschaft ist die neue Ausbildungsvergütung ein „Lockruf der Bäckereien“ und bietet dem Handwerk eine wichtige Perspektive. Junge Menschen würden so motiviert, sich auch in Zukunft für das Lebensmittelhandwerk zu entscheiden: „Die Ausbildung in Bäckereien wird damit deutlich attraktiver – für die, die Brot und Brötchen backen, Kuchen und süße Teilchen machen. Und genauso für die, die in den 51 Bäckereien und deren Filialen in Augsburg an der Ladentheke beraten und für einen guten Umsatz verantwortlich sind. Also für alle, die die Menschen in der Region täglich mit frischen Backwaren versorgen“, so die Geschäftsführerin der NGG Schwaben, Laura Schimmel. Dafür habe sich die NGG am Tariftisch stark gemacht.

Der Tarifvertrag sei allgemeinverbindlich – er gelte damit für alle Auszubildenden im Bäckerhandwerk in Augsburg. Insgesamt gibt es in den Bäckereien in Augsburg 57 Azubis – und damit 39 weniger als noch vor zehn Jahren, so die NGG Schwaben. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur.