Sonntag, November 2, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Körperverletzung und Sachbeschädigung in Augsburger Innenstadt: Zeugen gesucht

Von Alfred Ingerl

Am Samstag, den 1. November 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Vorfall von Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Vorfall fand in den frühen Morgenstunden gegen 03:20 Uhr in der Karolinenstraße statt.

Verbalstreit eskaliert zu körperlicher Gewalt

Eine Gruppe aus fünf Personen saß auf einer Bank, als eine weitere Gruppe von drei Personen hinzutraten und eine verbale Auseinandersetzung entstand. Während des Streits wurde ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger von einem Mann aus der Dreiergruppe ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Annastraße.

Fahndung nach dem flüchtigen Trio

Während der Flucht schlug der Haupttäter gegen eine Baustellenabsperrung, die dadurch beschädigt wurde. Der Täter, der an der Körperverletzung beteiligt war, wird wie folgt beschrieben: etwa 175 cm groß, schwarze Käppi, weißes Shirt, schwarze Cargohose und schwarze Schuhe.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu den unbekannten Tätern und ihren Begleitern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

