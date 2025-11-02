Newsletter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei verhindert Fahrtantritt: Alkoholisiert im geparkten Pkw in Augsburg-Hochfeld erwischt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstag, den 01.11.2025, hat eine Polizeistreife im Augsburger Stadtteil Hochfeld einen 25-jährigen alkoholisierten Mann in seinem geparkten Auto entdeckt und seine geplante Fahrt verhindert.

Polizeikontrolle in der Forschungsallee

Gegen 07:45 Uhr bemerkten die Polizeibeamten den Mann auf dem Fahrersitz seines Pkw auf einem Parkplatz in der Forschungsallee. Bei der Ansprache des Fahrers stellten sie Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Der Test ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Polizeibeamten sicherten daraufhin die Fahrzeugschlüssel des 25-Jährigen. Diese konnte er am folgenden Tag in nüchternem Zustand bei der Polizeidienststelle wieder abholen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

