Unbekannter Täter besprüht 19 Autos in Lechhausen mit roter Farbe – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2025 wurden in Augsburg-Lechhausen mehrere geparkte Fahrzeuge in der Widderstraße von einem unbekannten Täter beschädigt.

Polizeistreife entdeckt großflächige Schäden

Ein Geschädigter meldete sich bei der Polizei, nachdem er feststellte, dass mehrere Fahrzeuge in der Widderstraße beschmiert waren. Bei einer Überprüfung durch die Polizeistreife wurden insgesamt 19 Fahrzeuge entdeckt, die mit roter Sprühfarbe an jeweils einem Reifen besprüht wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Hinweise von weiteren Geschädigten und Zeugen, die Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0821/323-2310.