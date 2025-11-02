Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter besprüht 19 Autos in Lechhausen mit roter Farbe – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2025 wurden in Augsburg-Lechhausen mehrere geparkte Fahrzeuge in der Widderstraße von einem unbekannten Täter beschädigt.

Polizeistreife entdeckt großflächige Schäden

Ein Geschädigter meldete sich bei der Polizei, nachdem er feststellte, dass mehrere Fahrzeuge in der Widderstraße beschmiert waren. Bei einer Überprüfung durch die Polizeistreife wurden insgesamt 19 Fahrzeuge entdeckt, die mit roter Sprühfarbe an jeweils einem Reifen besprüht wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Hinweise von weiteren Geschädigten und Zeugen, die Informationen zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel