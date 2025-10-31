Unbekannter Täter bestiehlt 91-Jährige in Augsburger Innenstadt

Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich einer 91-jährigen Frau in der Wintergasse und entwendete ihren Geldbeutel aus der Jackentasche.

Diebstahl auf offener Straße

Die Seniorin war mit einem Rollator unterwegs, als der Täter auf Höhe ihrer Haustür in die Manteltasche griff und den Geldbeutel entnahm. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Informationen können bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 gemeldet werden.