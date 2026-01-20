Kripo Fürth rollt Mordfall von 1973 neu auf: Verbindung zu ungeklärtem Kempten-Fall geprüft

Im Juli 1973 wurde die damals 12-jährige Marion Baier in Oberasbach im Landkreis Fürth ermordet. Bis heute ist der Täter unbekannt. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen in diesem Fall wieder aufgenommen und eine spezielle Arbeitsgruppe namens „Hainberg“ eingerichtet. Der Fall wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ am 21. Januar 2026 behandelt.

Verbindung zu ungeklärtem Mordfall in Kempten

Die Ermittler prüfen derzeit mögliche Verbindungen zu einem weiteren Mordfall, der sich 1981 in Kempten im Allgäu ereignet hat. In der kommenden Ausgabe von „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ wird der Mord an Sonja Hurler behandelt. Die Ausstrahlung erfolgt um 20:15 Uhr und ist anschließend in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Aufruf an Zeitzeugen

Die Kriminalpolizei Fürth bittet die Bevölkerung um Hinweise, insbesondere von Zeitzeugen aus dem Jahr 1973. Wichtige Informationen werden von Personen erwartet, die in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1973 am Fischerfest in Zirndorf teilgenommen haben oder sich in der Umgebung von Oberasbach aufgehalten haben. Folgende Fragen sind für die Ermittler der Arbeitsgruppe „Hainberg“ von Bedeutung:

Wer kann Angaben zum Mordfall Marion Baier machen?

Wer hat das Fischerfest am 1. Juli 1973 besucht?

Wer kannte Marion Baier und erinnert sich an deren Anwesenheit auf dem Fischerfest?

Wer hat Informationen über Personen, mit denen Marion Baier an diesem Tag Kontakt hatte?

Wer hat am 1. Juli 1973 Fotos vom Fischerfest gemacht, die der Polizei helfen könnten?

Wer hat in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1973 Beobachtungen im Neubaugebiet an der Hainbergstraße gemacht?

Wer besitzt Informationen zu den angesprochenen Beweismitteln oder Zeugenwahrnehmungen?

Belohnung für Hinweise

Das Bayerische Landeskriminalamt hat eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Klärung der Tat oder zur Festnahme des Täters führen. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen vorgesehen. Die Polizei bittet zudem um Fotomaterial vom Fischerfest am 1. Juli 1973, welches über ein bereitgestelltes Upload-Portal zur Verfügung gestellt werden kann.