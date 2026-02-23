Kripo Schwabach ermittelt: Mutwillige Manipulation an Bremsanlage eines PKW in Hersbruck

In Hersbruck ereignete sich ein gefährlicher Vorfall: An einem im Bereich Hubertussteig abgestellten PKW wurde zwischen Montag, den 9. Februar 2026, und Samstag, den 14. Februar 2026, die Bremsanlage mutwillig manipuliert. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.

Bremsmanipulation entdeckt

Die 33-jährige Halterin des schwarzen VW Caddy bemerkte eine stark verminderte Bremsleistung und brachte deshalb ihr Fahrzeug in eine Fachwerkstatt. Die Überprüfung ergab, dass die Beschädigungen an der Bremsanlage durch einen bewussten äußeren Eingriff entstanden sind.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Schwabach hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Aktivitäten im Umfeld des VW Caddys beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc