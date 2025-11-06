Newsletter
Donnerstag, November 6, 2025
Polizei & Co
Ladendiebstahl und Kartendiebstahl in Augsburger Innenstadt – Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen und unbekannten Täter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwoch, den 5. November 2025, ereigneten sich in der Augsburger Innenstadt zwei Diebstähle. Bei beiden Fällen ist die Polizei nun in die Ermittlungen involviert.

Supermarktdiebstahl durch 17-Jährigen

In einem Supermarkt auf der Prälat-Bigelmair-Straße kam es gegen 16:00 Uhr zu Ladendiebstahl. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde dabei beobachtet, wie er Waren in seine Tasche steckte und an der SB-Kasse lediglich ein Teil bezahlte. Nach dem Kassenbereich wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen, der daraufhin die Polizei verständigte. Der entstandene Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Der junge Mann, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Unbekannter Täter stiehlt Debitkarte

Ebenfalls am Mittwoch stellte eine 38-jährige Frau gegen 16:00 Uhr fest, dass ihre Debitkarte in der Gesundbrunnenstraße gestohlen wurde. Kurz zuvor war sie von einem unbekannten Mann angerempelt worden, was möglicherweise mit dem Diebstahl in Verbindung steht. Glücklicherweise entstand kein finanzieller Schaden, jedoch ermittelt die Polizei nun wegen Diebstahls. Die betroffene Frau besitzt ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

