Laut US-Vizepräsident keine Einigung mit Iran
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Laut US-Vizepräsident keine Einigung mit Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Laut US-Vizepräsident JD Vance hat es bei den Gesprächen mit dem Iran in Pakistan keine Einigung gegeben.

JD Vance (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Die einfache Tatsache ist, dass wir eine klare Zusage brauchen, dass sie keine Atomwaffen anstreben und auch nicht die Mittel erwerben werden, die ihnen einen schnellen Erwerb von Atomwaffen ermöglichen würden“, sagte Vance am Sonntag.

„Wir haben eine Reihe substanzieller Gespräche mit den Iranern geführt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben – und ich denke, das ist für den Iran weitaus schlechter als für die Vereinigten Staaten von Amerika.“

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