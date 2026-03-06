Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gestiegen
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Während der sogenannte Gender Pay Gap für Beschäftigte ohne Tarifvertrag in den letzten zehn Jahren größer geworden ist, ist er bei tarifgebundenen Arbeitnehmern gesunken. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Linken-Fraktion hervor, über die die „Rheinische Post“ in ihrer Samstagausgabe berichtet.

Vier junge Leute auf einer Treppe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach verdienten Frauen ohne Tarifvertrag im Jahr 2014 pro Stunde durchschnittlich 3,76 Euro weniger als Männer. 2025 lag der Unterschied laut Bundesregierung schon bei 4,03 Euro. Bei Beschäftigten mit Tarifvertrag reduzierte sich das Lohngefälle in derselben Zeit von 4,40 Euro auf 4,03 Euro.

Die Zahlen zeigen, dass Beschäftigte mit Tarifvertrag im Durchschnitt mehr verdienen als Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Pascal Meiser, arbeitspolitischer Sprecher der Linken-Fraktion, betont die Wirksamkeit von Tarifverträgen: „Die Zahlen der Bundesregierung zeigen noch einmal deutlich, dass Tarifverträge nicht nur generell zu höheren Löhnen führen, sondern dass in tarifgebundenen Betrieben auch die Lohndifferenz zwischen Frauen und Männern deutlich geringer ist“, sagte er. Jede Maßnahme für mehr Tarifbindung sei daher ein wichtiger Beitrag für Gleichstellung und faire Bezahlung von Frauen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Oberbürgermeisterwahl: Stichwahl in Augsburg zwischen Weber und Freund

0
 Bei der Oberbürgermeisterwahl in Augsburg kommt es offiziell zu...
Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Größerer Polizeieinsatz in Bruckmühl: Vermisster Senior und Partnerin weiterhin verschwunden

0
Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 07.03.2026

0
Heute im Polizeibericht: Rehling – Verkehrsunfallflucht | Biberbach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss | Rain -Ein Bier zu viel | Fischach - Sachbeschädigung an geparktem PkwFischach - Sachbeschädigung an geparktem Pkw | Diedorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neueste Artikel