Merz telefoniert mit Trump über Iran-Krieg
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Merz telefoniert mit Trump über Iran-Krieg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntagnachmittag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. Dabei seien die Situation im Iran, Israel und in der Ukraine besprochen worden, teilte der Kanzler mit.

Friedrich Merz am 19.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Wir haben verabredet, weiter in engem Kontakt zu bleiben“, fügte er hinzu. Der Austausch werde „bald fortgesetzt“. Genauere Details zu den besprochenen Themen nannte Merz nicht. Auch blieb unklar, wie der US-Präsident reagiert hat. Zuletzt hatte sich das Verhältnis zwischen Trump und den Nato-Verbündeten verschlechtert, wobei der US-Präsident einen mangelnden Einsatz der Partner in der Straße von Hormus beklagte.

In der Nacht zu Sonntag hatte Trump dem Iran ein Ultimatum von 48 Stunden gestellt, um die Straße von Hormus zu öffnen. Ansonsten drohte er mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Iran.

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