Mindelheim unternimmt eine Zeitreise in die Vergangenheit: Es ist wieder Frundsbergfest

Endlich ist es wieder so weit: Mindelheim reist zurück in die Vergangenheit. Zehn Tage taucht die Stadt beim Frundsbergfest ab in das Mittelalter.

Corona hatte auch den Mindelheimern einen Strich durch die Festpläne gemacht, doch jetzt ist es wieder so weit: Die Unterallgäuer unternehmen eine Zeitreise in die Vergangenheit: Vom 23. Juni bis 2. Juli 2023 findet wieder das Frundsbergfest statt.

Marketenderinnen, Landsknechte, Adelige, Bauern und Bäuerinnen versetzen die Kreisstadt wieder zurück in die Zeit des einstigen Stadtherrn Georg von Frundsberg (1473 bis 1528).

Als eines der größten historischen Feste Süddeutschlands werden auch in diesem Jahr wieder mehr als 55.000 Besucherinnen und Besucher in der Festzone in der Altstadt erwartet. Die beiden großen Festumzüge an den Sonntagen sind auch dieses Mal die Höhepunkte des Frundbergfestes. Rund 3500 historisch gewandete Mitwirkende, 180 Pferde und über 30 Kutschen, Festwagen und Geschütze formieren ein großartiges Spektakel.

An den Samstagen startet das historische Treiben bereits um 10 Uhr mit dem Bauernmarkt, ein buntes Programm für Familien und das Altstadtfest ab 18.00 Uhr runden den Tag ab. Auch unter der Woche ist einiges geboten, verschiedenste Veranstaltungen bieten einen tollen Rahmen für die Reise zurück in die Vergangenheit. Der durchführende Verein hat das Programm online zur Einsicht bereitgestellt.

Je nach Tag und Programmpunkt unterscheiden sich die Eintrittspreise für das Frundsbergfest. Am Festumzug werden für den Stehplatz 13 Euro aufgerufen, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei, der Besuch der Märkte und des Altstadtfestes sind im Preis inklusive.