Auf einer Baustelle in Bogenhausen ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Arbeiter wurde schwer verletzt.

Der 56-jährige Bauarbeiter war gerade mit Erdarbeiten beschäftigt, als er mit einer Rüttelplatte eine Böschung hinabrutschte und unter dieser eingeklemmt wurde. Ein Betriebssanitäter eilte dem Verletzten zu Hilfe. Geistesgegenwärtig hob ein Kranfahrer mit Unterstützung durch den Betriebssanitäter die Rüttelplatte zur Seite.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes eilten dem Bauarbeiter zu Hilfe. Da die Baugrube in diesem Bereich acht Meter tief ist und eine patientenschonende Rettung nicht so einfach möglich war, wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr München alarmiert. Der Patient und ein Höhenretter wurden mithilfe des Baukrans aus der Baugrube gehoben. Anschließend wurde der Arbeiter mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei aufgenommen.