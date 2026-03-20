Ökonomen fürchten Ölpreis-Anstieg auf 180 Dollar
Politik & Wirtschaft
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Ökonomen fürchten Ölpreis-Anstieg auf 180 Dollar

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts des andauernden Iran-Kriegs fürchten Experten einen Anstieg der Energiepreise.

Ölpreise auf einem Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Ein Ölpreis von 180 Dollar pro Barrel würde den bisherigen Spitzenpreis von rund 150 Dollar aus dem Jahr 2008 deutlich übertreffen. Ausgeschlossen ist ein solches Preishoch nicht“, sagte Manuel Frondel, Energie-Experte des RWI-Leibniz-Institutes, der „Rheinischen Post“ (Samstag).

„Sollte es dazu kommen, würde der Ölpreis die Inflation bei uns stark anheizen. Das erhoffte Wirtschaftswachstum für 2026 wäre dann vermutlich dahin.“

Am Freitag war der Ölpreis für die Sorte Brent auf 111 Dollar gestiegen. Mit Blick auf die Hausbesitzer sagte Frondel: „Haushalte mit Gasheizungen sind durch die Preisbindungen ihrer Verträge derzeit noch vor massiven Preissteigerungen geschützt. Wer allerdings nun Neuverträge abschließen muss, wird die Entwicklung spüren.“

Und: „Wer noch eine Ölheizung im Keller hat, kann froh sein, dass der Winter vorbei ist und auf wieder fallende Preise bis zum Herbst hoffen.“

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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