So etwas haben die Anwohner in Eiterfeld (Ostehessen) noch nicht erlebt: Kurz nach 2 Uhr in der Nacht wurden sie von einem lauten Knall aus ihren Betten gerissen. Der Geldautomat der VR Bank in der Bahnhofstraße wurde von Unbekannten gesprengt. Innerhalb weniger Minuten ging das gesamte Gebäude in Flammen auf.