Philosoph Jürgen Habermas gestorben
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Philosoph Jürgen Habermas gestorben

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Von DTS Nachrichtenagentur

Der Philosoph Jürgen Habermas ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg, teilte der Suhrkamp-Verlag mit.

Habermas im Jahr 2013, Lennart Preiss/ddp via dts Nachrichtenagentur

Habermas zählte zur zweiten Generation der sogenannten Frankfurter Schule und war zuletzt Professor für Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Als sein Hauptwerk gilt die 1981 erschienene „Theorie des kommunikativen Handelns“.

Habermas galt als einer der weltweit meistrezipierten Philosophen und Soziologen der Gegenwart und hatte sich bis zuletzt immer wieder in gesellschaftlichen und politischen Debatten zu Wort gemeldet.

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