Pilot bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Coburg leicht verletzt
Polizeipräsidium Oberfranken
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Pilot bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Coburg leicht verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend ereignete sich ein Flugunfall am Flugplatz Coburg Steinrücken, bei dem der Pilot eines Ultraleichtflugzeugs leicht verletzt wurde.

Missglückte Landung am Flugplatz

Gegen 17.20 Uhr versuchte ein 55-jähriger deutscher Pilot, sein Ultraleichtflugzeug auf der Landebahn des Flugplatzes Coburg Steinrücken zu landen. Aus bisher unbekannter Ursache misslang der Versuch, und das Flugzeug stürzte aus geringer Höhe auf einem angrenzenden Feld ab.

Rettungseinsatz und Schadenshöhe

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zur Unfallstelle. Der leicht verletzte Pilot konnte das Flugzeug eigenständig verlassen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Niemand außer dem Piloten befand sich in der Maschine.

Ermittlungen und Sachschaden

Das Ultraleichtflugzeug wurde bei dem Absturz komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang hat ein Flugsachbearbeiter der Polizei Coburg übernommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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