Die Wasserbüffel mit ihrem Nachwuchs. (Fotos: Manuela Frieß - Pressestelle der Stadt Memmingen)
BildergalerienLokalpolitikMemmingen
1 Min.Lesezeit

Memmingen | Wasserbüffel fördern Artenvielfalt an der Ach in Steinheim

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

In Memmingen-Steinheim übernehmen Wasserbüffel eine besondere Aufgabe: Sie pflegen städtische Ausgleichsflächen an der Ach und tragen dabei spürbar zur Förderung der Artenvielfalt bei. Das Projekt hat sich im zweiten Jahr bereits fest etabliert.

Die Tiere gehören Lea und Robin Robrook und beweiden rund zehn Hektar Fläche der Stadt Memmingen. Robin Robrook erklärt: „Wasserbüffel sind die idealen Landschaftspfleger. Sie verhindern die Verbuschung, halten das Gras kurz und haben kein Problem mit feuchten Wiesen“. Auch die Untere Naturschutzbehörde sieht klare Vorteile: „Das alles fördert die Artenvielfalt auf den extensiv bewirtschafteten Wiesen“, so Ferdinand Fehler.

) Berichten von ihren Erfahrungen mit den Wasserbüffeln: (von links) Robin und Lea Robrook beim Termin mit Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und Naturschutzfachkraft Ferdinand Fehler. (Fotos: Manuela Frieß – Pressestelle der Stadt Memmingen)

Durch die Beweidung entstehen strukturreiche Lebensräume mit Wasserstellen und offenen Flächen, von denen vor allem Insekten und Vögel profitieren. Gleichzeitig reduziert sich der Pflegeaufwand für die Stadt deutlich.

Positives Fazit und Zukunftspläne

(Fotos: Manuela Frieß – Pressestelle der Stadt Memmingen)

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher lobt das Projekt: „Die Büffelbeweidung ist ein super Projekt“. Auch die Familie Robrook sieht die Entwicklung positiv, weist aber auf nötigen Abstand zu den Tieren hin, da insbesondere Muttertiere und Stier ihr Junges schützen.

Die Stadt plant zudem weitere Beweidungsprojekte mit unterschiedlichen Tierarten, um zusätzliche Flächen ökologisch aufzuwerten.
 

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung weitet Entlastungsprämie aus

0
Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der Entlastungsprämie deutlich stärker...
News

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Explosionen und Brand in Frontenhausen: Eine tote Person entdeckt

0
FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Nachmittag des 20. April 2026...