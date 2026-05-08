Politbarometer: AfD baut Vorsprung auf Union leicht aus

Die AfD liegt im neuen ZDF-“Politbarometer” weiter vor der Union.

Wenn bereits am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die AfD auf 27 Prozent (+1), während die CDU/CSU bei 25 Prozent verharrt, so das Ergebnis der am Freitagmorgen veröffentlichten Umfrage.

Einen Punkt weniger können dagegen die Grünen verbuchen, die nun wieder auf 13 Prozent kommen. SPD und Linke bleiben unverändert und stehen bei zwölf beziehungsweise elf Prozent. Die FDP erzielt weiter drei Prozent, die sonstigen Parteien gemeinsam neun Prozent.