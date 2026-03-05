Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

„Politbarometer“: CDU und Grüne in Baden-Württemberg gleichauf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Drei Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht eine Umfrage für das „Politbarometer“ des ZDF die CDU im Ländle gleichauf mit den Grünen.

Wahlplakate zur Landtagswahl in Baden-Württemberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Zahlen werden am Sonntag jeweils 28 Prozent für die Christdemokraten und für die Grünen stimmen, und 18 Prozent für die AfD. Abgeschlagen dahinter folgen die SPD mit 8 Prozent, die FDP mit 5,5 Prozent und die Linke mit ebenfalls 5,5 Prozent. Die sonstigen kleineren Parteien kommen zusammen auf 7 Prozent.

Im Vergleich zur letzten „Politbarometer“-Umfrage vor einer Woche hat die Union zwar nochmal einen Punkt zugelegt, die Grünen allerdings satte drei Zähler, die AfD hat einen Prozentpunkt verloren. Noch vor wenigen Wochen führten die Christdemokraten in allen Umfragen deutlich.

Das „Politbarometer“ gehört seit Jahren zu den Instituten mit den „besten“ Umfrageergebnissen, also dem geringsten Abstand zwischen der letzten Umfrage vor der Wahl und dem tatsächlichen Ergebnis.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

