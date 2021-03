"Politbarometer": Freie Wähler legen in Rheinland-Pfalz zu

Drei Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben die Freien Wähler dort zugelegt und würden mit fünf Prozent (+1) in den Landtag einziehen. Das ist das Ergebnis des ZDF-„Politbarometers“, das am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Die Christdemokraten bleiben mit 29 Punkten unverändert und landen hinter der ebenfalls unveränderten SPD mit 33 Prozent.

Wahlplakat zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021, über dts Nachrichtenagentur

Auch bei den restlichen Parteien gibt es kaum Bewegungen zur Vorwoche: AfD 9 (unverändert), FDP 6,5 (-0,5), Grüne 10 (-1), Linke 3 (unverändert) lautet die Projektion. Die Freien Wähler könnten am Ende das Zünglein an der Waage werden, wenn sie den Sprung in den Landtag tatsächlich schaffen.