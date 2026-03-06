Polizei ermittelt gegen 40-jährige wegen verbotener Prostitution in Waldkraiburg

WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt gegen eine 40-jährige Frau aufgrund des Verdachts auf verbotene Prostitution. Polizeibeamte der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut hatten die Frau in Waldkraiburg nach Hinweisen aus der Bevölkerung kontrolliert.

Verstärkte Kontrollen gegen illegale Prostitution

Wie im Dezember 2025 berichtet, setzt die Polizei in den Landkreisen Mühldorf am Inn, Altötting und Traunstein ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der unerlaubten Prostitution um. Dabei stehen verstärkte Kontrollen im Vordergrund.

Kontrolle in Waldkraiburg führt zu Ermittlungen

Im Rahmen eines gezielten Einsatzes gelang es der zivilen Einsatzgruppe und dem Einsatzzug der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Traunreut am 4. März, eine 40-jährige Deutsche in Waldkraiburg zu kontrollieren. Die Frau hatte offenbar in einer Wohnung der verbotenen Prostitution nachgegangen und ihre Dienste zuvor auf einem einschlägigen Online-Portal angeboten.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Sachbearbeitung des Falls. Nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen wurde die Frau wieder freigelassen. Derzeit wird gegen sie wegen Ausübung der verbotenen Prostitution ermittelt.