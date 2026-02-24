Polizei fasst E-Bike-Diebe in Marktredwitz – Dritter Täter auf der Flucht

In der Nacht sorgte ein größerer Polizeieinsatz in Marktredwitz für Aufsehen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, während ein weiterer Mann weiterhin auf der Flucht ist.

Zwei Festnahmen nach Fluchtversuch

Die Polizei erhielt einen Hinweis auf drei verdächtige Personen, die sich auf einem Flachdach des Klinikums aufhielten. Bei Eintreffen der Streifenwagen versuchten die Verdächtigen zu flüchten. Ein 41-jähriger tschechischer Staatsbürger wurde nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festgenommen. Eine 22-jährige tschechische Staatsangehörige wurde direkt auf dem Dach festgesetzt. Ein weiterer Mann entkam, indem er vom Dach sprang.

Hochwertige E-Bikes gefunden

In der Nähe des Tatorts entdeckten die Beamten drei neuwertige E-Bikes im Wert von rund 12.000 Euro, die vermutlich aus der Schillerstraße entwendet wurden. Diese Fahrräder wurden sichergestellt.

Suche nach dem flüchtigen Verdächtigen

Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen blieb zunächst erfolglos. Doch durch neue Hinweise führten die Ermittlungen zu einem Grundstück in der Putzenreutherstraße, wo eine Person gesichtet wurde, auf die die Täterbeschreibung zutrifft.

Der Gesuchte wird beschrieben als:

etwa 180 Zentimeter groß

zirka 35 Jahre alt

hager

kurze, braune, seitlich gescheitelte Haare

sehr hellhäutig

blauer hüftlanger Anorak

helle Hose

Bei den intensiven Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf weitere abgestellte Fahrräder, deren Herkunft nun geprüft wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09231/96760 oder dem Notruf 110 zu melden.