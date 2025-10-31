Newsletter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei findet verbotene Kräutermischung bei 26-Jährigem in Augsburg-Lechhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Mittwochabend, dem 30. Oktober 2025, entdeckte die Polizei bei einer Routinekontrolle in der Amagasaki-Allee in Lechhausen eine verbotene Kräutermischung bei einem 26-jährigen Mann.

Kräutermischung und gestohlenes Fahrrad

Gegen 20.30 Uhr überprüften die Beamten den afghanischen Staatsbürger im Rahmen eines weiteren Einsatzes. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der Mann eine augenscheinlich illegale Kräutermischung bei sich hatte. Zusätzlich stellte sich heraus, dass er mit einem vermutlich gestohlenen Fahrrad unterwegs war.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Neue psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG).

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

