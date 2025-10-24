Newsletter
Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt führte am Freitagvormittag (24.10.2025) zur Festnahme eines alkoholisierten Mannes. Gegen 09.15 Uhr alarmierten Angestellte eines Supermarkts in der Viktoriastraße die Polizei.

Verdächtiges Verhalten im Supermarkt

Der 38-jährige Mann soll sich in dem Supermarkt auffällig benommen und zudem einen verdächtigen Gegenstand unter seiner Kleidung versteckt haben. Er bedrohte die Angestellten, woraufhin mehrere Einsatzkräfte anrückten.

Festnahme und Durchsuchung

Die Polizei nahm den Mann, der mit über zwei Promille stark alkoholisiert war, widerstandslos vor dem Supermarkt fest. Bei ihm wurde eine Patrone gefunden, die offenbar für Schreckschusswaffen bestimmt ist. Anschließend wurde die Wohnung des Mannes durchsucht, jedoch ohne weitere verdächtige Funde.

Ermittlungen eingeleitet

Der Mann, der die litauische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Die Polizei setzt die Untersuchungen fort.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

