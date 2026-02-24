Polizei warnt vor falschen Polizisten und Betrugsanrufen im Raum Vilseck

Im Raum Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, kommt es zurzeit vermehrt zu Anrufen von Callcenter-Betrügern. Die Polizei warnt eindringlich vor diesen Betrugsversuchen, die häufig durch falsche Polizisten erfolgen.

Falsche Polizisten als Betrüger

Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und erzählen, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden. Angeblich wurde bei diesen ein Zettel mit den Personalien der Opfer gefunden. Um weitere Einbrüche zu verhindern, sollen Wertgegenstände an die falschen Polizisten übergeben werden.

Viele Betrugsmaschen im Einsatz

Neben der falschen Polizisten-Masche sind weitere Methoden bekannt:

Schockanruf: Zuerst melden sich vermeintliche Angehörige, dann übernimmt ein falscher Polizist oder Staatsanwalt das Gespräch. Angeblich müsse eine Kaution gezahlt werden, um Haftstrafen für einen Unfall mit Todesfolge zu vermeiden.

Zuerst melden sich vermeintliche Angehörige, dann übernimmt ein falscher Polizist oder Staatsanwalt das Gespräch. Angeblich müsse eine Kaution gezahlt werden, um Haftstrafen für einen Unfall mit Todesfolge zu vermeiden. Arztmasche: Betrüger geben sich als Ärzte aus und verlangen Geld für eine angeblich dringend notwendige Behandlung eines Angehörigen.

Tipps der Polizei zur Prävention

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht von vermeintlichen Amtsträgern.

Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände.

Gewinne aus nicht teilgenommenen Gewinnspielen sind nicht echt.

Rufen Sie niemals die am Telefon angezeigte Nummer zurück.

Übergabe von Geld oder Wertgegenständen an Unbekannte vermeiden.

Im Zweifel die Notrufnummer 110 wählen.

Lassen Sie Ihren Telefonbucheintrag entfernen oder anonymisieren.

Weitere Informationen zur Löschung von Einträgen finden Sie auf der Website der Polizei-Beratung.