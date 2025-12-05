Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.12.2025

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl

In der Zeit von Montag (15.09.2025) bis Mittwoch (03.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Pöttmeser Straße.

Die Unbekannten entwendeten Baustromkabel. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Oberhausen – Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Äußere Uferstraße.

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 13:10 parkte der weiße Citroen am Fahrbahnrand. Offenbar touchierte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Citroen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Hirblinger Straße.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.15 Uhr war der blaue Opel Mokka dort am Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug den Opel hinten links. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Göggingen – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag (04.12.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Edisonstraße unterwegs.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 19-Jährigen in der Augsburger Straße. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.30 Uhr forderte der 17-Jährige den 19-Jährigen telefonisch auf, sich mit ihm zu treffen. Der 19-Jährige kam der Aufforderung nach und traf auf den 17-Jährigen sowie vier unbekannten Personen. Der 17-Jährige schlug den 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Er benutzte hierbei einen Schlagring. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Weiter beleidigte der 17-Jährige den 19-Jährigen. Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten einen Rettungswagen. Der 19-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige sowie der 19-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bittet nun insbesondere die Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Kriegshaber – Am Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in einer Tiefgarage in der Stenglingstraße.

In der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.30 Uhr parkte der graue VW Touran in der Tiefgarage. Unbekannte beschädigten das Auto im vorderen linken Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – In der Zeit von Samstag (29.11.2025) bis Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto im Uli-Biesinger-Weg.

Ein Passant teilte den BMW mit, an dem die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Stuttgarter Straße / Bundesstraße B 17 Fahrtrichtung Süden. Eine 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 09.00 Uhr befand sich ein 58-Jähriger und seine 51-Jährige Beifahrerin mit seinem Opel an der Ampelanlage Karlsruher Straße. Der 23-Jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr auf den stehenden Opel auf und schob diesen über die Kreuzung bis zum Auffahrtsbereich der B 17. Die 51-Jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Linienbus entstand Frontschaden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige, die 51-Jährige sowie der 58-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.