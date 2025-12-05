Polizeibericht Augsburg und Region vom 05.12.2025

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Diebstahl
In der Zeit von Montag (15.09.2025) bis Mittwoch (03.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Pöttmeser Straße.
Die Unbekannten entwendeten Baustromkabel. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Polizei ermittelt nach Unfallfluchten
Oberhausen – Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Äußere Uferstraße.
In der Zeit von 07.30 Uhr bis 13:10 parkte der weiße Citroen am Fahrbahnrand. Offenbar touchierte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Citroen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Oberhausen – Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Hirblinger Straße.
In der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.15 Uhr war der blaue Opel Mokka dort am Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug den Opel hinten links. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Göggingen – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Am Donnerstag (04.12.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Edisonstraße unterwegs.
Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.
Pfersee – Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 19-Jährigen in der Augsburger Straße. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 21.30 Uhr forderte der 17-Jährige den 19-Jährigen telefonisch auf, sich mit ihm zu treffen. Der 19-Jährige kam der Aufforderung nach und traf auf den 17-Jährigen sowie vier unbekannten Personen. Der 17-Jährige schlug den 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Er benutzte hierbei einen Schlagring. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Weiter beleidigte der 17-Jährige den 19-Jährigen. Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten einen Rettungswagen. Der 19-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den 17-Jährigen.
Der 17-Jährige sowie der 19-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit.
Die Polizei bittet nun insbesondere die Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen
Kriegshaber – Am Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in einer Tiefgarage in der Stenglingstraße.
In der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.30 Uhr parkte der graue VW Touran in der Tiefgarage. Unbekannte beschädigten das Auto im vorderen linken Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Oberhausen – In der Zeit von Samstag (29.11.2025) bis Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto im Uli-Biesinger-Weg.
Ein Passant teilte den BMW mit, an dem die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Oberhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall
Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Stuttgarter Straße / Bundesstraße B 17 Fahrtrichtung Süden. Eine 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Gegen 09.00 Uhr befand sich ein 58-Jähriger und seine 51-Jährige Beifahrerin mit seinem Opel an der Ampelanlage Karlsruher Straße. Der 23-Jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr auf den stehenden Opel auf und schob diesen über die Kreuzung bis zum Auffahrtsbereich der B 17. Die 51-Jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Linienbus entstand Frontschaden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.
Der 23-Jährige, die 51-Jährige sowie der 58-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
REGION
Mering – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl
Am Mittwoch (03.12.2025) gaben sich drei bislang unbekannte Täter als Wasserableser aus und erbeuteten Geld bzw. Wertgegenstände.
Gegen 16.00 Uhr läuteten drei bislang Unbekannte bei einem Einfamilienhaus in Mering. Weil sie vorgaben, Wasserableser zu sein, ließ der Bewohner die zwei Männer und eine Frau zunächst ein. Dabei lenkte ein Mann den Bewohner ab, während die anderen beiden Täter sich offenbar im Haus bewegten. Der Bewohner zweifelte schließlich und verwies die Unbekannten seines Hauses. Ersten Ermittlungen zu Folge kam es zu keinem Beuteschaden.
Die Personen werden wie folgt beschrieben:
Männlich, Mütze, dunkler Anorak, schwarze Haare
Männlich, dick, schwarze Haare
Weiblich, stark geschminkt, ca. 160 cm, normale Figur
Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Die Polizei rät:
- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!
- Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.
- Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit.
- Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!
Die Masche:
Bei dieser Masche versuchen Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, in dem sie sich als Handwerker ausgeben und angeblich dringende Arbeiten in der Wohnung der betroffenen Personen durchführen müssen. Die zumeist männlichen Täter behaupten, sie wären von der Hausverwaltung beauftragt, um z.B. unaufschiebbare Überprüfungen an der Wasserinstallation vornehmen zu müssen. Hierbei geht der falsche Handwerker sehr aufdringlich vor. Wenn er Zutritt zur Wohnung bekommt, sorgt er meist dafür, dass die Wohnungstür einen Spalt offen bleibt. Während der Täter das ahnungslose Opfer ablenkt (es z.B. in die Küche oder im Badezimmer bittet, das Wasser abwechselnd heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.
