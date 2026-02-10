Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.02.2026

Augsburg – Polizei ermittelt nach Schockanruf

Am Donnerstag (05.02.2026) meldete sich ein bislang unbekannter Täter telefonisch bei einer 88-Jährigen und gab sich als Anwalt der Tochter aus. Hierbei spricht er in der Muttersprache der 88-Jährigen – russisch. Angeblich hätte die Tochter ein Kind angefahren und müsse nun die Kosten für eine Operation bezahlen, damit das Strafverfahren nicht weitergeführt werde.

Im Laufe des Tages riefen der und die bislang unbekannten Täter mehrfach von verschiedenen Telefonnummern aus an. Dabei wurde die 88-Jährige angewiesen 6.000 Euro in bar zu übergeben. Die Übergabe an einen unbekannten männlichen Täter erfolgte an der Haustüre der 88-Jährigen.

Erst später fiel der Betrug auf.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 35 Jahre alt

Kräftig

Russisches Aussehen

Dunkler Bart

Schwarze Bekleidung

Auffällig bei diesem Fall war, dass Täter sich gezielt russisch sprachige Seniorinnen und Senioren aussuchen und in der Muttersprache der Geschädigten Kontakt suchen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Am Montag (09.02.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Transporter in der Schleiermacherstraße.

Gegen 15.30 Uhr stand der Transporter im Bereich des Gehwegs. Hierbei wurde der linke Außenspiegel durch einen Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – In der Zeit von Freitag (06.02.2026), 15.00 Uhr bis Samstag (07.02.2026), 20.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Weidachstraße.

Der BMW der 5er Reihe wurde hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hinterlegte einen Zettel – mutmaßlich mit einer falschen Telefonnummer und entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Am Montag (09.02.2026) kam es nach einer verbalen Streitigkeit zu einem Verkehrsunfall am Jakobsplatz. Ein 40-Jähriger Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 17.30 Uhr kam es zwischen einem 40-Jährigen und einer 48-Jährigen Autofahrerin zu einer verbalen Streitigkeit. Die 48-Jährige hatte zuvor im absoluten Haltverbot geparkt. Der 40-Jährige Fußgänger machte die 48-Jährige darauf aufmerksam. Eine zuvor verständigte Streife war bereits auf Anfahrt. Die 48-Jährige begab sich anschließend zu ihrem Auto und fuhr los. Hierbei fuhr sie über den Fuß des 40-Jährigen. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 48-Jährige entfernte sich daraufhin vom Unfallort, meldete sich jedoch wenig später eigenständig bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 48-Jährige.

Die 48-Jährige besitzt die deutsche sowie die mazedonische Staatsangehörigkeit. Der 40-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.