Zusätzliche Eislaufzeiten in den Faschingsferien in Augsburg
Zusätzliche Eislaufzeiten in den Faschingsferien in Augsburg

Augsburg – Während der Faschingsferien vom 16. bis 22. Februar erweitert die Augsburg ihr Angebot für Eislaufbegeisterte. Sowohl auf Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadion als auch in der Eishalle Haunstetten werden zusätzliche Publikumsläufe angeboten.

In beiden Eissportanlagen gelten während der Ferien besondere Öffnungszeiten. Ziel des erweiterten Angebots ist es, Familien, Kindern und Freizeitläufern mehr Möglichkeiten zum Eislaufen während der schulfreien Zeit zu bieten.

Publikumslauf – Faschingsferien (14.–22. Februar)

Curt-Frenzel-Stadion – Bahn 2

DatumZeiten
Sa, 14.02.10:00–12:00 · 14:00–16:00
So, 15.02.10:00–12:00 · 14:00–16:00 · 18:15–20:15
Mo, 16.02. (Rosenmontag)10:00–12:00 · 13:00–15:00 · 16:00–18:00
Di, 17.02. (Faschingsdienstag)10:00–12:00 · 13:00–15:00 (18–20 Uhr entfällt)
Mi, 18.02. (Aschermittwoch)10:00–12:00 · 13:00–15:00
Do, 19.02.10:00–12:00 · 13:00–15:00 · 20:00–22:00
Fr, 20.02.10:00–12:00 · 13:00–15:00 · 18:00–20:00
Sa, 21.02.10:00–12:00 · 14:00–16:00
So, 22.02.10:00–12:00 · 14:00–16:00 · 18:15–20:15

Eishalle Haunstetten

DatumZeiten
Sa, 14.02.16:00–18:00
So, 15.02.09:00–11:00 · 16:00–18:00
Mo, 16.02. (Rosenmontag)10:00–12:00 · 15:30–17:00
Di, 17.02. (Faschingsdienstag)10:00–12:00
Mi, 18.02. (Aschermittwoch)10:00–12:00
Do, 19.02.10:00–12:00
Fr, 20.02.10:00–12:00
Sa, 21.02.16:00–18:00
So, 22.02.09:00–11:00 · 16:00–18:00

 

Nach den Faschingsferien gelten ab Montag, 23. Februar, wieder die regulären Wochenpläne für beide Eissportanlagen. Die Stadt weist darauf hin, dass die für den Publikumslauf reservierten Eiszeiten, die aktuelle Preisübersicht sowie mögliche kurzfristige Änderungen oder Absagen online veröffentlicht werden.

Weitere Informationen sind unter augsburg.de/eislaufen abrufbar.

