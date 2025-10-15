Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.10.2025

Oberhausen – Mit Führerschein aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Dienstag (14.10.2025) war ein 54-Jähriger mit Führerschein, aber ohne Fahrerlaubnis in der Äußeren Uferstraße unterwegs.

Gegen 10.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Porsche des Mannes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei zeigte der 54-Jährige einen Führerschein vor. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis dem Mann Anfang des Jahres entzogen wurde. Er war noch im Besitz des Führerscheins, da er damals offenbar vorgab, diesen verloren zu haben.

Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann (türkische STA) muss nun neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Anzeige wegen Falscher Versicherung an Eides Statt rechnen.

Kriegshaber – Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Dienstag (14.10.2025) fuhr ein 36-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Reinöhlstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand.

Gegen 05.30 Uhr war der Mann (rumänischer STA) mit seinem Auto in der Reinöhlstraße unterwegs und wollte in die Ulmer Straße abbiegen. Offenbar fuhr er dabei in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einer querenden Straßenbahn zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Antonsviertel – Mann mit knapp zwei Promille unterwegs

Am Dienstag (14.10.2025) touchierte ein 47-Jähriger mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug in der Agnes-Bernauer-Straße. Polizeibeamte stellten eine Alkoholisierung bei dem Mann fest.

Gegen 20.00 Uhr war der 47-Jährige (deutscher STA) mit seinem Auto in der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dabei das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung vor Ort zwar keinen sichtbaren Schaden an den Fahrzeugen fest, dafür aber eine deutliche Alkoholisierung beim 47-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille.

Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.