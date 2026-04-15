Neues Konzept für das Weinzelt auf der Nördlinger Mess’

Für das Weinzelt der diesjährigen Nördlinger Mess’ gibt es einen neuen Betreiber. Den Zuschlag erhielt die P+L Event GmbH unter der Leitung von Desirée Papert.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Cocktail- und Longdrinkbar, die vom regional bekannten Pop-up-Gastronomen Christoph Groß vom „Schwarzen Hirsch“ betrieben wird.

Überzeugendes Konzept setzt sich durch

Die Entscheidung fiel auf Basis einer umfassenden Bewertungsmatrix. Dabei spielten insbesondere Kriterien wie Konzeptqualität, Regionalität, Erfahrung im Volksfestbereich, vorhandenes Equipment sowie die logistische Leistungsfähigkeit eine zentrale Rolle.

Unter zahlreichen Bewerbungen konnte sich das Konzept eines traditionellen „Weindorfs“ von Desirée Papert und Christoph Groß besonders hervorheben.

Ausschlaggebend für die Vergabe war die gelungene Kombination aus Erfahrung bei Großveranstaltungen und einer starken regionalen Verwurzelung. Mit dem neuen „Weindorf“ soll den Besucherinnen und Besuchern der Nördlinger Mess’ künftig ein attraktives, stimmiges und zugleich regional geprägtes Angebot geboten werden.

















